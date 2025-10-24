Per le strade Bruzzano dove la donna 62 anni è stata braccata dall' ex marito e poi uccisa a coltellate si è svolta una camminata silenziosa in sua memoria

M ilano, 23 ott. (askanews) – Milano, 23 ott. (askanews) – Una manifestazione silenziosa e senza slogan. Le associazioni, tra le quali Non Una di Meno, e la comunità territoriale di Bruzzano hanno manifestato con una camminata in memoria di Luciana Ronchi e “contro ogni forma di violenza maschile sulle donne e di genere”. Leggi anche › «Il femminicidio di Pamela Genini vi sconvolge? Parlatene tra uomini, ma poi parlate anche di voi» La donna, 62 anni, è stata inseguita per le strade di Bruzzano – alla periferia Nord di Milano – e infine colpita con decine di coltellate dall’ex marito da cui si era separata tre anni fa, ma che continuava a pedinarla. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per le strade Bruzzano, dove la donna, 62 anni, è stata braccata dall'ex marito e poi uccisa a coltellate, si è svolta una camminata silenziosa, in sua memoria

