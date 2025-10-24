per le castagne una stagione da record

Ottobre, il mese delle castagne, è ormai agli sgoccioli. In Alto Savio è già tempo per un consuntivo sulla produzione 2025, anche perché, grazie alla stagione favorevole, quest’anno l’inizio della raccolta delle castagne ha preso il via alcuni giorni prima. Nelle zone collinari la raccolta è ormai terminata, in quelle più in alto continuerà ancora per alcuni giorni, ma si può dire che ogni anno le castagne, a fine ottobre, hanno terminato la loro stagione e si può altrettanto dire che sono quasi tutte uscite dai loro ricci e cadute a terra per la raccolta. Un territorio collinare e montano, quello d’Alto Savio, che offre numerosi castagneti, che svettano, anche da più secoli, in diverse aree dei vastissimi territori comunali di Verghereto e di Bagno di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

