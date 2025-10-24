Per la terza volta quest' anno Sinner incontra Bublik siamo all' Open di Vienna

Dopo il derby contro Flavio Cobolli, Jannik Sinner vola ai quarti dell'Erste Bank Open di Vienna, dove oggi incontra Alexander Bublik. Il numero 2 e il numero 16 del ranking mondiale si sono affrontati già tre volte nel 2025, sette volte in carriera, con un bilancio di 5 vittorie per l'italiano. Dove vedere Sinner-Bublik oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. Il derby tra Jannik Sinner e Alexander Bublik - come tutte le partite dell'ATP 500 di Vienna - verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV, a partire dalle 17.

