Se “giudichiamo il libro dalla copertina” – anzi, l’album, l’ellepi come si diceva una volta – direi di sì, esiste eccome. Già dalla copertina si capisce tutto: una citazione con sberleffo del padre della pop art mondiale Andy Warhol, quello che con The Velvet Underground & Nico creò il leggendario album con la banana gialla in copertina. Qui, pari pari, ci sono le stesse grafiche, gli stessi colori, ma al posto della banana c’è una melanzana. Dichiarazione d’intenti: si vola alto, ma visto che la realtà fa schifo, la si dileggia con stile. Il disco di cui vi voglio parlare si intitola "Materiale Sensibile" ed è di Peppi Nocera, autore che è la quintessenza del pop italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Peppi Nocera e l'arte di rendere sublime il banale