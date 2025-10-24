Quaranta anni fa l’Argentinos Juniors si laureava campione della Libertadores. Una squadra nella quale militavano giocatori come Sergio Batista, Claudio Borghi, Jorge Olguin. Pepe Castro, ala destra di quell’Argentinos Juniors campione della Libertadores nel 1985, uno delle grandi “ali” del calcio argentino, ripercorre quei giorni gloriosi in un’intervista con Clarín: “Quella squadra era un gradino sopra le altre; aveva uomini, identità, sacrificio e orgoglio sportivo”, sottolinea. Oggi, a 70 anni (li ha compiuti il 15 ottobre), Pepe si presenta elegante, asciutto come ai tempi da giocatore. È tornato nella redazione d i Clarín, dove era stato l’ultima volta nel 1985, quando Argentinos vinse il campionato e la Copa Libertadores e parla anche di Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pepe Castro, l’ultima delle grandi ali argentine: «Maradona oggi potrebbe giocare, Messi negli anni 70 e 80 no»