Pensioni spesa record nel 2024 | assegni in aumento ma quasi 5 milioni sotto i mille euro Il divario tra uomini e donne è abissale
L'Italia invecchia e la spesa per le pensioni sale. Una crescita che non si arresta da anni. Nel 2024 si sono spesi 364,132 miliardi di euro, con un aumento del 4,9% sull'anno precedente.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
CONFERENZA STAMPA Nella Legge di Bilancio 2026 tante risorse per l’economia di guerra e nessun investimento per scuola e sanità pubblica! Mentre il governo aumenta la spesa per il riarmo, pensioni e salari non crescono! Sabato 500 persone par - facebook.com Vai su Facebook
La crisi politica francese è figlia della crisi finanziaria. I sintomi? Deficit e pensioni. La Francia avrebbe bisogno di una legge Fornero per ridurre la spesa pubblica. Di @LucianoCapone - X Vai su X
>>>ANSA/Cresce ancora spesa pensioni, 364 miliardi nel 2024 - 132 milioni con una crescita del 4,9% sul 2023, soprattutto a causa del recupero dell'inflazione dell'anno precedente che si era attestata al 5,7%. Segnala ansa.it
Pensioni, Inps: nel 2024 la spesa sale oltre quota 364 miliardi, +4,9% - Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti a fine 2024 sono 23. Come scrive ildiariodellavoro.it
La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi - Le prestazioni del sistema pensionistico italiano in vigore al 31 dicembre 2024 sono 23 milioni, in aumento dello 0,4% rispetto al 2023, ... Da italpress.com