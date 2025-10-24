Pensioni Inps e lavoro autonomo | dichiarazione Red entro il 31 ottobre ma non per questi pensionati

La normativa italiana rappresentata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, numero 503 impone un divieto di cumulo delle pensioni Inps con i redditi percepiti in conseguenza di attività di lavoro autonomo. Per garantire il rispetto del divieto i pensionati sono tenuti a trasmettere all’INPS un’ apposita comunicazione telematica contenente l’ammontare dei redditi percepiti nell’annualità precedente. L’adempimento, tuttavia, non interessa tutti i pensionati, posto che per alcuni di essi i redditi da lavoro autonomo sono interamente cumulabili con la pensione. Per chiarire il regime di esonero dalla comunicazione e fornire le indicazioni necessarie per trasmettere la dichiarazione reddituale, l’INPS è intervenuto con Messaggio 13 ottobre 2025, numero 3036. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

