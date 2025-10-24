Pensioni ecco chi prenderà 20 euro in più al mese di aumento

Con l’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2026, il governo introduce una nuova maggiorazione dell’importo di 20 euro sulle pensioni. La cifra non spetterà a tutti i pensionati e non solo ai pensionati di trattamenti da lavoro, ma ai cittadini che si trovino in condizioni di disagio sociale ed economico. Per questo motivo, sono inclusi nella maggiorazione anche i percettori di trattamenti di invalidità. Inoltre, nella relazione tecnica accompagnatoria alla bozza della Manovra 2026, il governo fa anche una stima del numero di percettori di trattamenti previdenziali e assistenziali interessati alla misura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

