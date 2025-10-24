Pensioni 2026 perché il Governo ‘taglia’ sulle pensioni stop opzione donna e Quota 103?

In questi giorni si é scoperto che effettivamente n Legge di Bilancio ci sarà poco o nulla relativamente alle pensioni e che diverse misure sono a rischio di non essere prorogate, ma giustamente in tanti si chiedono da dove nascano ancora questi ‘tagli’ e per giunta sempre ai danni dei futuri pensionati. A dare una panoramica completa sulle scelte del Governo é il nostro esperto previdenziale il Dott. Perfetto che non solo spiega quale potrebbe essere il ragionamento più ovvio del Governo per aver optato verso queste scelte, ma mostra altresì i limiti di tali decisioni. Perché a conti fatti il rischio e di trovarsi sempre, ormai da anni, di fronte a questa spiegazione: ‘ Non mandiamo i lavoratori in pensione perché non ci sono soldi per le pensioni’, ma come giustamente fa notare Perfetto é un ‘cane che si morde la coda’ in quanto: ” é proprio perché non mandiamo in pensione i lavoratori che non ci sono i soldi per le pensioni!”. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it