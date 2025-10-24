Pensione sotto i 1.000 euro per un italiano su quattro al Sud allarme povertà

Nel 2024 l’Italia ha speso 364 miliardi di euro per sostenere il sistema pensionistico. La cifra è aumentata del +4,9% rispetto all’anno precedente, come evidenzia l’ultimo report dell’ Osservatorio Inps sul casellario dei pensionati. Dietro il dato macro, emerge un Paese dove milioni di anziani vivono con assegni bassi, spesso insufficienti per affrontare l’aumento del costo della vita. Quante pensioni sotto i 1.000 euro al mese. Secondo l’Inps sono 4,6 milioni le persone che nel 2024 hanno percepito meno di 1.000 euro al mese, pari al 28,1% del totale. Tra le donne la quota sale al 34,5%, contro il 21,4% tra gli uomini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

