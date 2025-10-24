Pensionata trovata con 35kg di droga e armi nascoste in casa

Dailynews24.it | 24 ott 2025

Non solo hashish e cocaina, ma anche munizioni e armi, sono stati ritrovati dietro ad un mobile della cucina di una donna di 70 anni. La pensionata, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai Carabinieri dopo il blitz. ARRESTATA PENSIONATA – Nel blitz dei Carabinieri avvenuto nell’abitazione dell’anziana in via Pietro Di Castri, sono . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

