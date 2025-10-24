Penalizzazione in classifica e ultimo posto a -10 | scossone nel campionato

Nuova tegola per la Triestina Calcio 1918, che incassa un’ulteriore penalizzazione di tre punti in Serie C. La decisione è arrivata dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di irregolarità legate alla fideiussione integrativa, non presentata entro i termini previsti dal regolamento FIGC. La somma complessiva delle sanzioni, tra quelle dello scorso anno e quelle più recenti, sale così a 23 punti. Una cifra pesantissima, che rende ancora più complessa la stagione del club. Nuova penalizzazione per la Triestina – La Presse – rompipallone.it La decisione del Tribunale e il nuovo scenario. Il provvedimento è stato comunicato ufficialmente nella giornata di giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

