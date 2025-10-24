Penalizzazione in classifica e ultimo posto a -10 | scossone nel campionato

Nuova tegola per la Triestina Calcio 1918, che incassa un’ulteriore penalizzazione di tre punti in Serie C. La decisione è arrivata dal Tribunale Federale Nazionale a seguito di irregolarità legate alla fideiussione integrativa, non presentata entro i termini previsti dal regolamento FIGC. La somma complessiva delle sanzioni, tra quelle dello scorso anno e quelle più recenti, sale così a 23 punti. Una cifra pesantissima, che rende ancora più complessa la stagione del club. Nuova penalizzazione per la Triestina – La Presse – rompipallone.it La decisione del Tribunale e il nuovo scenario. Il provvedimento è stato comunicato ufficialmente nella giornata di giovedì 23 ottobre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Penalizzazione in classifica e ultimo posto a -10: scossone nel campionato

Leggi anche questi approfondimenti

Svolta sulla panchina della @u.s.triestinacalcio1918 , nel giorno della nuova penalizzazione in classifica (-3). Si lavora infatti al ritorno di Attilio Tesser: con l'allenatore è stato raggiunto un accordo di massima, l'ultimo tassello è il sì da parte della proprietà? - facebook.com Vai su Facebook

Nuova stangata per la Triestina: altri tre punti di penalizzazione dal Tribunale federale. Alabardati a 10 sotto zero in classifica. - X Vai su X

Serie C, Triestina: altri tre punti di penalizzazione e -10 in classifica - Non c'è pace per la Triestina che è stata nuovamente penalizzata dal tribunale federale nazionale in seguito a nuove violazioni di natura amministrativa. Lo riporta msn.com

Triestina, nuova stangata: altri 3 punti di penalizzazione. La nuova classifica del girone A di Serie C - La Triestina è stata penalizzata con altri 3 punti per le inadempienze legate alla fideiussione integrativa da presentare nel mese di agosto, scadenza ... Segnala fanpage.it

Juve Next Gen, girone nel caos! Penalizzazione in classifica: cosa è successo - La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo presentato dal Rimini, confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammen ... Si legge su tuttosport.com