Pelle e mente sono biologicamente legate | così la mindfulness skincare invita ad una bellezza olistica Per regolare anche i livelli di stress che ci si leggono in volto
L a bellezza della pelle passa anche dalla mente. Non è un caso se si parla sempre più di “ mindfulness skincare”, ovvero di una routine beauty che dona benessere non solo all’epidermide ma anche alla mente. Prendersi cura di se stesse ha infatti un impatto che non coinvolge soltanto l’aspetto meramente estetico, ma anche quello mentale ed emotivo. Dormire sempre sullo stesso lato può rendere il viso asimmetrico? X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Skincare e mindfulness, quando la bellezza della pelle è anche mentale. Sebbene il concetto di mindfulness skincare sia relativamente nuovo, la connessione tra ciò che è fuori, la pelle, e ciò che è dentro, la mente, è una verità che esiste da sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondisci con queste news
Pelle, mente e anima: tutto parte da una buona routine. Con Neuraé, ogni gesto diventa un momento di equilibrio e armonia #neurae #mindfulbeauty #skincareroutine #naturalglow #selflove - facebook.com Vai su Facebook
I benefici su pelle, mente e corpo dell’acido ialuronico - L’acido ialuronico non è solo un elisir di bellezza: i suoi benefici coinvolgono anche corpo e mente. Secondo blitzquotidiano.it
Mente lucida sotto stress - Scopri i migliori consigli per avere una mente lucida sotto stress e migliorare la tua capacità di concentrazione. Lo riporta microbiologiaitalia.it
Disturbi cognitivi: comprendere e affrontare le sfide della mente - Mantieni la tua mente attiva e sana per una migliore qualità della vita. Si legge su microbiologiaitalia.it