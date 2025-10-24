Pelle e mente sono biologicamente legate | così la mindfulness skincare invita ad una bellezza olistica Per regolare anche i livelli di stress che ci si leggono in volto

L a bellezza della pelle passa anche dalla mente. Non è un caso se si parla sempre più di “ mindfulness skincare”, ovvero di una routine beauty che dona benessere non solo all’epidermide ma anche alla mente. Prendersi cura di se stesse ha infatti un impatto che non coinvolge soltanto l’aspetto meramente estetico, ma anche quello mentale ed emotivo. Dormire sempre sullo stesso lato può rendere il viso asimmetrico? X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Skincare e mindfulness, quando la bellezza della pelle è anche mentale. Sebbene il concetto di mindfulness skincare sia relativamente nuovo, la connessione tra ciò che è fuori, la pelle, e ciò che è dentro, la mente, è una verità che esiste da sempre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

