Pedopornografia online | indagato un pratese
C’è anche un pratese coinvolto in un’inchiesta sulla pedopornografia online condotta dalla polizia di Milano e che ha portato in carcere due uomini di 46 e 77 anni (rispettivamente di Sondrio e Torino), colti nella flagranza di detenzione di materiale pedopornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. La complessa operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Milano, è lo sviluppo di una precedente attività di indagine della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Sondrio che aveva già portato, a gennaio, all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
