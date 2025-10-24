Pechino Express 2025 stasera ecco le anticipazioni del 24 ottobre dalle sfide in Nepal a un nuovo ballottaggio

Dopo l’eliminazione delle sorelle ternane Samanta e Debora Togni nella scorsa puntata, la competizione si fa sempre più serrata: scopriamo le anticipazioni di Pechino Express di stasera Pechino Express – Fino al tetto del mondo torna stasera, venerdì 24 ottobre 2025, in prima serata su TV8: l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pechino Express 2025 stasera, ecco le anticipazioni del 24 ottobre, dalle sfide in Nepal a un nuovo ballottaggio

