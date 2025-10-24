Pd Sannio Cacciano e Razzano rispondono a Civico22
Tempo di lettura: < 1 minuto “Abbiamo letto con grande attenzione la lettera di Civico22 e apprezziamo il contributo concreto che il movimento offre al confronto politico locale e provinciale. La partecipazione attiva dei cittadini e delle forze civiche è un elemento per noi molto importante al fine di costruire una prospettiva nuova e condivisa per Benevento e per l’intero Sannio”. Inizia così la nota stampa a firma di Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, rispettivamente segretario e presidente del PD Sannio, nonché candidati tra le fila Dem alle elezioni regionali in Campania. “Condividiamo – proseguono – i temi e lo spirito delle proposte di Civico22: la democrazia partecipata, la rigenerazione urbana, la tutela ambientale, la valorizzazione del territorio e il rilancio dei collegamenti ferroviari sono punti fondamentali anche del nostro impegno politico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
