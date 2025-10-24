PD Sannio apprezza il contributo di Civico22 e condivide temi e proposte

Comunicato Stampa Partecipazione, democrazia partecipata e primarie: le parole dei candidati Cacciano e Razzano alle Regionali Campania «Abbiamo letto con grande attenzione la lettera di Civico22 e apprezziamo il contributo concreto che il movimento offre al confronto politico locale e . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - PD Sannio apprezza il contributo di Civico22 e condivide temi e proposte

News recenti che potrebbero piacerti

Sei vini, sei punteggi lusinghieri, sei riconoscimenti che ci piacciono tanto! Li riporta Falstaff 2025, una delle più importanti e prestigiose guide europee. Caracara Falanghina Beneventano IGP 2019 92 Arcano Aglianico Riserva Sannio DOP 2019 92 - facebook.com Vai su Facebook

PD Sannio apprezza il contributo di Civico22 e condivide temi e proposte - PD Sannio condivide le proposte di Civico22: democrazia partecipata, valorizzazione del territorio e primarie alle Regionali Campania 2025. Secondo fremondoweb.com

Pd Sannio, ecco i sette per l’Assemblea regionale - Il Pd sannita ha reso noti i nomi proposti per l’Assemblea regionale campana al termine della consultazione che ha coinvolto oltre 70 delegazioni. Da ilmattino.it

Pd Sannio, Lubrano aderisce al partito - si arricchisce di nuove energie: Salvatore Lubrano, giovane professionista di Frasso Telesino, ha scelto di aderire al PD, portando ... Da ilmattino.it