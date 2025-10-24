pd oggi il battesimo per la corrente riformista che ha abbandonato bonaccini

Un classico finale da commedia all'italiana, stile Parenti serpenti. D'altra parte, gli equilibri erano già fragilissimi, almeno da quando il capo famiglia fu costretto ad ammettere di essersi preso una sbandata: «Ho deciso, seguo Elly». I congiunti ci hanno messo del tempo a mettere a fuoco la nuova realtà, dopodiché hanno preso la decisione obbligata: «È finita, ci trasferiamo». Insomma, c'eravamo tanto amati, storie di relazioni al capolinea, tra improvvisi tradimenti e recriminazioni di ogni genere. La fotografia della dolorosa separazione tra l'ex capo della minoranza dem Stefano Bonaccini e i riformisti che oggi a Milano inizieranno il percorso da separati, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

