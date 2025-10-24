Pd | M Meloni ' costruiamo progetto governo ripartendo da Sardegna'
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Con ‘Facciamo il punto' vogliamo discutere temi concreti e riflettere sul ruolo delle opposizioni nel contrastare le scelte scellerate della destra al Governo che dimostra, giorno dopo giorno, di voler spaccare il Paese, socialmente e territorialmente. Le riforme costituzionali - dalla separazione delle carriere al premierato, fino all'autonomia differenziata - imposte dalla destra senza nessun confronto con il Parlamento sono l'esempio più evidente del tentativo della maggioranza di intaccare l'equilibrio dei poteri, attaccare la democrazia liberale, minare la coesione territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tre anni di governo guidato da Giorgia Meloni, tre anni di serietà, coerenza e risultati per l’Italia. Intanto la sinistra continua a dare spettacolo e colleziona gaffe e contraddizioni. Noi costruiamo credibilità, loro la perdono ogni giorno. @FratellidItalia - X Vai su X
