Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Con ‘Facciamo il punto' vogliamo discutere temi concreti e riflettere sul ruolo delle opposizioni nel contrastare le scelte scellerate della destra al Governo che dimostra, giorno dopo giorno, di voler spaccare il Paese, socialmente e territorialmente. Le riforme costituzionali - dalla separazione delle carriere al premierato, fino all'autonomia differenziata - imposte dalla destra senza nessun confronto con il Parlamento sono l'esempio più evidente del tentativo della maggioranza di intaccare l'equilibrio dei poteri, attaccare la democrazia liberale, minare la coesione territoriale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Pd: M. Meloni, 'costruiamo progetto governo ripartendo da Sardegna'