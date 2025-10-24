Pd i Riformisti ritrovano la parola | in campo per rafforzare alternativa

Milano, 24 ott. (askanews) – Mantenere la bandiera del “riformismo” all’interno del Pd; coltivare ancora l’ambizione di “parlare a tutto il Paese”, non solo alla propria “curva”; evitare, come minoranza interna del partito, di rimanere schiacciati tra la linea della segretaria Elly Schlein e tutte le iniziative che – al di fuori del Pd – stanno provando a intestarsi il brand “riformista”. A Milano, su queste parole d’ordine, si ritrovano Lorenzo Guerini, Pina Picierno, Graziano Delrio. E poi Giorgio Gori, Lia Quartapelle, Marianna Madia, Paola De Micheli, Simona Malpezzi, Filippo Sensi, Emanuele Fiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it