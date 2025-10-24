Pd | Guerini ' organizziamo pensiero partito senza evitare temi problematici'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Siamo qui oggi per ascoltare, riflettere, portare il nostro contributo e partire per organizzare il pensiero nel Pd e per il Pd. Come si costruisce questo pensiero? Affrontando le questioni, non espungendo dal dibattito ciò che può sembrare problematico". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformisti a Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pd: Guerini, 'organizziamo pensiero partito, senza evitare temi problematici'

News recenti che potrebbero piacerti

La svolta di Guerini: Il progetto con Bonaccini "è fallito". Ora "dialettica" con Elly Schlein - L'ex ministro della Difesa si allontana da Stefano Bonaccini (progetto "sfiorito") contesta la gestione del partito, l'assenza di un responsabile enti locali, e parla di "organizzare un pensiero ... Da ilfoglio.it

Guerini il Cautissimo, infastidito da Bonaccini, incalzato dalla sua corrente Pd, si ripara nel silenzio. E da Schlein - È il leader dei riformisti ma da giorni non si trova, l’ultima volta che lo hanno visto, il 6 giugno, ... Riporta ilfoglio.it

La segretaria del Pd in città: "Sanità e libertà di pensiero. Due battaglie fondamentali" - Queste sono le prime parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ... Lo riporta lanazione.it