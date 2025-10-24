Pd Cortona | Multe ai genitori degli alunni di via Giuoco del pallone | servono soluzioni vere non scorciatoie

Arezzo, 24 ottobre 2025 – “Negli ultimi giorni numerosi genitori della scuola primaria “Girolamo Mancini” di Cortona hanno ricevuto multe per la sosta temporanea delle proprie auto negli orari di uscita degli alunni” fanno sapere dal Pd Cortona. "Si tratta di sanzioni elevate mentre i genitori attendevano i figli nel parcheggio del Mercato, in un contesto in cui la mancanza di spazi adeguati per la sosta e la presenza dei mezzi pubblici rendono già particolarmente complessa la gestione del traffico scolastico. Questa vicenda rappresenta un serio campanello d’allarme: non solo per l’episodio in sé, ma per la condizione generale delle scuole del centro storico, che da tempo vivono un calo delle iscrizioni aggravato anche dai problemi di accessibilità che scoraggiano le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

