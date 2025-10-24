Pazzo Milan è 2-2 a San Siro col Pisa | Athekame salva tutto nel recupero
Doveva essere l’occasione per ottenere tre punti sulla carta facili, allungare in classifica, blindare la prima posizione e godersi il weekend col sorriso, e invece risulta essere una serata pazza per il Milan, dolce-amara nel finale. L’ottava giornata di Serie A si apre con un pareggio, un 2-2 che lascia l’amaro in bocca sia al Pisa che ai rossoneri, per ragioni diverse: toscani che hanno visto sfumare all’ultima curva una vittoria che sarebbe stata storica e preziosa per la classifica, rossoneri incapaci di sfruttare un San Siro gremito e le maggior qualità per avere la meglio sull’ultima classifica, nel più classico dei testacoda trappola. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Zlatan Ibrahimovic pazzo di Camarda Il Senior Advisor del Milan ha svelato l’aneddoto sul messaggio inviatogli dal prodigio di proprietà rossonera, spendendo parole di grande apprezzamento #Milan #Ibrahimovic #SpazioMilan - facebook.com Vai su Facebook
In meno di un mese dal suo ritorno in Italia, Adrien Rabiot si è già preso il Milan. E ora ‘cavallo pazzo’ vuole anche segnare il suo primo gol in rossonero - X Vai su X
Milan-Torino 2-2, pazzo Diavolo: Morata e Okafor pareggiano all’ultimo - Milano, 17 agosto 2024 – Un'estate a cinque stelle, con scalpi eccellenti nella tournée americana: Manchester City, Real Madrid, Barcellona. Lo riporta ilgiorno.it
Pazzo Milan: l’undici di Fonseca recupera dallo 0-2 col Torino grazie a Morata e Okafor - Dopo aver fatto benissimo nelle amichevoli estive, l’impatto del Milan di Fonseca con la Serie A è disastroso. Segnala ilgiornale.it