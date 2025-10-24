Pazzo Milan è 2-2 a San Siro col Pisa | Athekame salva tutto nel recupero

Doveva essere l’occasione per ottenere tre punti sulla carta facili, allungare in classifica, blindare la prima posizione e godersi il weekend col sorriso, e invece risulta essere una serata pazza per il Milan, dolce-amara nel finale. L’ottava giornata di Serie A si apre con un pareggio, un 2-2 che lascia l’amaro in bocca sia al Pisa che ai rossoneri, per ragioni diverse: toscani che hanno visto sfumare all’ultima curva una vittoria che sarebbe stata storica e preziosa per la classifica, rossoneri incapaci di sfruttare un San Siro gremito e le maggior qualità per avere la meglio sull’ultima classifica, nel più classico dei testacoda trappola. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

