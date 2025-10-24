Pazienti colpiti da infezioni post-cataratta operativa la task force medico-legale del Codacons

È ufficialmente operativa la task force medico-legale del Codacons, istituita per garantire tutela e assistenza ai pazienti che hanno riportato gravi infezioni dopo interventi di cataratta, presumibilmente eseguiti in violazione dei protocolli sanitari.Oggi, alle 10, si è svolto presso la sede. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

