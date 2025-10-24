Ravenna, 24 ottobre 2025 – La ragazza, una 25enne, era stata perentoria: quell’uomo verso le 23 era entrato nella stanza del dipartimento di salute mentale di Ravenna (spdc) nella quale si trovava ricoverata. E aveva abusato di lei. All’inizio la procura non aveva ritenuto che ci fossero abbastanza elementi per portare avanti l’accusa: e aveva chiesto l’archiviazione. Ma dopo l’opposizione del legale della giovane - l’avvocato Francesco Papiani -, il gip Andrea Galanti aveva disposto l’incidente probatorio per sentire lei in un contesto protetto. Erano emersi nuovi particolari: tanto che alla fine il gup Janos Barlotti aveva accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Daniele Barberini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Paziente violentata in Psichiatria, condannato un giovane ricoverato