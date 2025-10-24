Pavia 121 vetrine si sono spente | Gli affitti sono sempre più cari

Luci spente e saracinesche abbassate nei centri storici. Negli ultimi anni a Pavia ha chiuso il 30% dei negozi di vicinato. Sono sparite edicole, librerie e attività a conduzione familiare, mentre hanno aperto bar e ristoranti. Sono 121 le vetrine rimaste spente nel "cuore" del capoluogo dove l'Amministrazione comunale ha effettuato una mappatura. Se, infatti, Strada Nuova e corso Cavour restano stabili soprattutto per la presenza dei grandi brand e delle catene leader di mercato in franchising, via Cardano e corso Garibaldi, che solo 10 anni fa era un centro commerciale naturale, oggi sono in sofferenza.

