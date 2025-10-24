paura in irpinia avvertita scossa di terremoto nel primo pomeriggio

Tempo di lettura: < 1 minuto Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato registrato oggi, 24 ottobre 2025, alle ore 14:40:58 italiane (12:40:58 UTC), con epicentro a 1 km a est di Grottolella (AV). Il sisma ha avuto coordinate geografiche 40.9692, 14.7993 e una profondità di 16 km. La scossa è stata avvertita distintamente in diversi comuni della provincia di Avellino, fino a Monteforte, Atripalda, e nella stessa città capoluogo. Molte persone sono scese in strada, spaventate dal forte boato e dal movimento sismico durato alcuni secondi. L’evento è stato registrato dai sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha diffuso i dati ufficiali pochi minuti dopo la scossa L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

