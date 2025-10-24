Paura in Campania terremoto tra Avellino e Benevento | aggiornamenti sulla scossa di oggi
Un terremoto vicino Avellino in Campania si è verificato poco fa; la scossa è stata di una magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9, secondo le stime provvisorie dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma, registrato intorno alle 14:40 locali, ha avuto epicentro nella provincia di Avellino, più precisamente nell’area di Grottolella, a una profondità di circa 16 km.? Zone coinvolte e percezione Danni e situazione attuale Indicazioni delle autorità Se desideri ulteriori aggiornamenti ufficiali o avvisi di protezione civile, puoi consultare il sito dell’INGV o i principali portali di informazione locale L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
