Paura ad Avellino per una scossa di terremoto | magnitudo 3.6 edifici pubblici evacuati
Un terremoto di magnitudo 3.6 ha scosso oggi la provincia di Avellino, con epicentro a Grottolella, a circa un chilometro a est del comune. L'evento sismico si è verificato alle 12:40 UTC (14:40 ora italiana) del 24 ottobre 2025, con una profondità di 16 chilometri.Sebbene i sismografi abbiano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
