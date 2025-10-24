Il regista di American Gigolò e sceneggiatore di Taxi Driver e Toro scatenato ha affermato di avere già lo script perfetto per un film realizzato interamente con l'intelligenza artificiale Paul Schrader sembrerebbe ormai essere pronto ad abbracciare l'intelligenza artificiale al cinema, dichiarando in una nuova intervista di avere "lo script perfetto da realizzare interamente con l'IA". Lo sceneggiatore di Taxi Driver e regista di American Gigolò ha confessato a Vanity Fair che, a suo avviso, i film "diventeranno sempre più basati sull'AI", aggiungendo: "Penso che siamo a soli due anni dal primo lungometraggio completamente realizzato con l'AI". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Paul Schrader sicuro: "Mancano circa due anni al primo film fatto interamente con l'AI"