Patto per il Nord | | Ogni provincia abbia una Asl

COMPRENSORIO Patto per il Nord Toscana sostiene il referendum proposto dal comitato "Sanità toscana 2025" per ripristinare in ogni Provincia un’Asl (Azienda sanitaria locale) annullando il riassetto voluto dalla Regione nel 2015 con l’istituzione di tre grandi Asl per tutta la regione. "L’obiettivo è ripristinare un’organizzazione basata su Asl provinciali per garantire una sanità più vicina ai cittadini e una gestione più efficiente delle risorse sul territorio – spiega Gustavo Pagni, santacrocese, segretario provinciale di Patto per il Nord Toscana – A distanza di dieci anni dalla riforma è sempre più evidente una maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari, con liste d’attesa interminabili, tagli ai posti letto, depotenziamento degli ospedali di zona e carenza di personale medico e infermieristico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patto per il Nord:: "Ogni provincia abbia una Asl"

