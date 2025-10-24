Pattinaggio di Figura Cup of China | doppio secondo posto azzurro di Conti-Macii e Grassl

🔊 Ascolta la notizia

A Chongqing (Cina) è cominciata la Cup of China, seconda delle sei tappe che compongono l’ISU Grand Prix, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. All’appuntamento asiatico prendono parte otto pattinatori italiani, i quali si sono tutti cimentati nei programmi corti dei rispettivi ambiti. Daniel Grassl (Fiamme Oro) occupa la seconda posizione con il punteggio di 90.42. Il ventitreenne di Merano è stato superato solamente dal giapponese Shun Sato (94.13), ma precede di stretta misura il kazako Mikhail Shaidorov (88.33), il nipponico Sota Yamamoto (87.57) e il cinese Boyang Jin (86. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

