Pattinaggio di figura | Chock-Bates dominano la rhythm dance alla Cup Of China sorpresa al secondo posto
La danza sul ghiaccio continua a regalare sorprese al circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Salta parzialmente il banco infatti nella rhytm dance valida per la seconda tappa della competizione itinerante, la Cup Of China (cominciata oggi da Chongqing), segmento in cui a imporsi sono stati da pronostico i favoritissimi Madison Chock-Evan Bates, i quali hanno preceduto i connazionali Emilea Zingas-Vadym Kolesnik, vera sorpresa di giornata. I detentori del titolo iridato hanno presentato per la prima volta il loro programma incentrato sulle musiche di Lenny Kravitz, confezionando una prova valutata 84. 🔗 Leggi su Oasport.it
