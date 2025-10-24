Pattinaggio artistico | un ottimo Grassl centra il secondo posto nello short alla Cup Of China
Un’ottima partenza per Daniel Grassl. L’azzurro ha conquistato la seconda posizione in occasione del segmento breve valido per la Cup Of China, appuntamento numero due del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo weekend sul ghiaccio di Congqing. Brillante la prestazione dell’atleta seguito da Edoardo De Bernardis, apparso più in confidenza nel suo programma pattinato sulle note de “ Tango per la libertà ” di Stefano Lentini e particolarmente bravo nel lottare su alcuni elementi. Nello specifico l’altoatesino ha commesso una leggerissima sbavatura nel quadruplo lutz, contrassegnato da un arrivo sul quarto non tenuto ma comunque agganciato al triplo toeloop, per poi ruotare in modo completo il quadruplo loop e affrontare senza patema alcuno il triplo axel, collocato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nella 7a giornata di Campionato Mondiale di pattinaggio artistico nessuna nuova medaglia ma tanta soddisfazione per la Nazionale italiana In pista le coppie danza con la Style Dance e i Senior del Libero con il Long Program Per saperne di più ht - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio artistico: un ottimo Grassl centra il secondo posto nello short alla Cup Of China - L'azzurro ha conquistato la seconda posizione in occasione del segmento breve valido per la Cup Of China, ... Secondo oasport.it
Pattinaggio artistico, Daniel Grassl inizia il suo cammino verso Milano Cortina 2026 dalla Cup of China con tante novità - Questo fine settimana l'azzurro farà il suo esordio nel circuito ISU Grand ... Come scrive oasport.it
Ottimo quarto posto per Daniel Grassl a Grenoble - A Grenoble, in Francia, si sono concluse le finali della prova maschile del Grand Prix di pattinaggio artistico che vedevano in gara i sei migliori pattinatori al mondo. Segnala rainews.it