Pattinaggio artistico | un ottimo Grassl centra il secondo posto nello short alla Cup Of China

Un’ottima partenza per Daniel Grassl. L’azzurro ha conquistato la seconda posizione in occasione del segmento breve valido per la Cup Of China, appuntamento numero due del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena questo weekend sul ghiaccio di Congqing. Brillante la prestazione dell’atleta seguito da Edoardo De Bernardis, apparso più in confidenza nel suo programma pattinato sulle note de “ Tango per la libertà ” di Stefano Lentini e particolarmente bravo nel lottare su alcuni elementi. Nello specifico l’altoatesino ha commesso una leggerissima sbavatura nel quadruplo lutz, contrassegnato da un arrivo sul quarto non tenuto ma comunque agganciato al triplo toeloop, per poi ruotare in modo completo il quadruplo loop e affrontare senza patema alcuno il triplo axel, collocato in zona bonus. 🔗 Leggi su Oasport.it