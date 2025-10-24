Termina con il primo posto di Alysa Liu lo short program femminile, secondo segmento valido per la prima giornata della Cup of China, appuntamento numero due facente parte del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Chongqing. La detentrice del titolo iridato ha confezionato un programma senza sbavature, precedendo di soli sei decimi la giapponese Rinka Watanabe. Ma andiamo con ordine: la statunitense ha inaugurato la sua performance con il un triplo flip, elemento che ha preceduto il doppio axel e la catena triplo lutztriplo toeloop, collocata in zona bonus seppur con una qualità non eccelsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio artistico: Liu supera Watanabe di un soffio nello short alla Cup Of China. Nona Pezzetta