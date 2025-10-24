Pattinaggio artistico Conti Macii secondi dopo lo short program in Cina I georgiani volano

Sara Conti e Niccolò Macii hanno confezionato una bella prestazione nello short program riservato alle coppie di artistico nell’ambito della Cup of China, seconda tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Il massimo circuito internazionale itinerante è sbarcato sul ghiaccio di Chongqing (Cina) e gli azzurri, che si sono esibiti sulle note di The Wild Bull di John Califra e di Concerto de España di Benise, sono stati valutati con il punteggio di 73.41 (39.08 per la parte tecnica e 34.33 per i components). I Campioni d’Europa 2023 e bronzo iridato in carica si sono fermati a un punto dal personale siglato lo scorso anno al Lombardia Trophy, rendendosi protagonisti di un confortante esordio stagionale al più importante livello internazionale dopo aver vinto il Lombardia Trophy e il Tayside Trophy. 🔗 Leggi su Oasport.it

