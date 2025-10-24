l’Italia torna sul gradino più alto del podio in occasione dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, nello specifico in quel di Pechino. Gli azzurri nello specifico hanno segnato due fantastiche doppiette nella danza sul ghiaccio, conquistando quattro medaglie tra Senior e Junior. Nella massima categoria Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi si sono confermati Campioni Iridati rendendosi artefici di un meraviglioso libero. Gli atleti seguiti da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano, già avanti di due punti nel segmento più breve, sono risultati gli unici a superare ancora una volta quota 90, firmando una free dance fluida, affrontata con grande velocità e (non ci abitueremo mai) impressionante padronanza dell’attrezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso-Altieri Degrassi ancora sul tetto del mondo! Argento per Artoni-Allegranti