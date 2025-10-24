Pasta il giorno dell’orgoglio | Farina e uova sempre più care Ma il made in Fe non si arrende

Non tutti ci credono ma a volte, se non si può chiamare destino, qualcosa di già scritto magari c’è, esiste. Susi Cavallini, 59 anni, festeggia il compleanno tra poche ore, sabato 25 ottobre, giornata mondiale della pasta (world pasta day). E allora – come chiamarlo se non destino? – che sia nata proprio quel giorno, in quella data, lei che è al timone di un’azienda che sforna pasta a pieno ritmo, che vive di cappellacci e tortellini. E anche presidente provinciale Cna per il settore enogastronomico, sempre di pasta si tratta. Qualcosa di già scritto forse da qualche parte c’è. Cavallini ha una grande responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pasta, il giorno dell’orgoglio: "Farina e uova sempre più care. Ma il made in Fe non si arrende"

Scopri altri approfondimenti

Il 25 Ottobre è il World Pasta Day Un giorno dedicato a quello che per noi è molto più di un piatto: è tradizione, passione, identità. Festeggiamo insieme con un buonissimo piatto di pasta ? Ordina ora su https://www.saporidimarca.com/ ___ October 25th is - facebook.com Vai su Facebook

Pasta e farina spedite da Napoli a Los Angeles, ma dentro era nascosta la ketamina: sequestrati 100 chili - All'apparenza erano pacchi contenenti prodotti tipici della Campania e del Made in Italy in generale, soprattutto pasta e farina, ma in realtà nascondevano una sorpresa: 100 chili di ketamina sono ... Scrive fanpage.it

Sequestrato carico di droga tra farina e pasta diretta negli Usa - Pasta e farina come copertura per il traffico internazionale di stupefacenti: la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 100 chilogrammi di ketamina, utilizza per realizzare la "cocaina rosa", in un ... Secondo ansa.it