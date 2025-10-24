Passerella ciclo pedonale al Bagnoro | disastro del Comune

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  , la dichiarazione dei Consiglieri PD Giovanni Donati e Alessandro Caneschi.  Siamo ormai abituati alla poca capacità di questa amministrazione nel fare progetti o a farli in modo approssimato e senza valutare tutti gli aspetti (vedi sottoservizi via Fiorentina o deflusso acque piovane sottopasso del Baldaccio) ma ciò che è accaduto per la passerella del Bagnoro ha dell’incredibile. A seguito della demolizione del ponte sul Vingone avevamo chiesto alla Giunta dal Ghinelli di realizzare almeno una passerella ciclo pedonale per rimettere in comunicazione le varie zone della frazione e facilitare i cittadini che devono raggiungere le attività commerciali e la fermata degli autobus. 🔗 Leggi su Lanazione.it

