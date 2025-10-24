Passeggiata in rosa per la prevenzione con il patrocinio del Municipio V

Santo Spirito si tinge di rosa per la prevenzione. Domenica 26 ottobre l’associazione “Le Ali del Sorriso”, in collaborazione con la LILT Bari (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e le associazioni del territorio, organizza dalle ore 9:30 in piazza San Francesco la “Passeggiata in Rosa”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

