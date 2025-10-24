Passeggero senza biglietto lo aggredisce ma paga il capotreno | 15mila euro di spese legali
Una vicenda davvero incredibile quella che vede come protagonista un capotreno originario di Mestre, finito a processo per aver fatto scendere un passeggero sorpreso a bordo con un biglietto non valido. L'uomo è stato condannato a pagare 15mila euro, con tanto di spese processuali. Il fatto, stando a quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato nel 2018 a Santa Giustina Bellunese, in provincia di Belluno. L'uomo si trovava in servizio sulla linea Belluno-Padova, quando, nel corso dei controlli, si è imbattuto nel passeggero. Questi stava viaggiando sul treno con un biglietto irregolare, subito riconosciuto dal capotreno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
