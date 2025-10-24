Passaro Cittadini in Movimento | Dal 23 novembre 1980 a oggi | la destra della memoria e della dignità
La mia destra, o meglio, il mio centrodestra, è quello del 1994.Quello dei circoli di Forza Italia nati dall’entusiasmo dei cittadini, di uomini e donne che decisero di impegnarsi per cambiare davvero questo Paese.È la destra di Alleanza Nazionale, che visse la svolta di Fiuggi; quella del CDU di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali, Mastella chiama Passaro. Il leader dei Cittadini in Movimento ci pensa https://corriereirpinia.it/regionali-mastella-chiama-passaro-il-leader-dei-cittadini-in-movimento-ci-pensa/ Vorrei fare i complimenti ad Antonio Picariello, giornalista qualificato e pr - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, centrodestra ‘inquinato’ da ex politici e amministratori di centrosinistra: l’allerta di Passaro (Cittadini in Movimento) - Dal portavoce de I Cittadini in Movimento, l’avvocato Massimo Passaro, arriva un appello a diffidare della pletora di politici ed amministratori che dall’oggi al domani passano dal ... Scrive corriereirpinia.it