Pasquale Antonazzo SIAP Taranto | Il teatro è la nostra voce per parlare ai ragazzi

Tarantini Time Quotidiano “Oggi la questura di Taranto ha avviato un importante progetto per aiutare i giovani in modo innovativo, tramite una conferenza teatrale sulla legalità che ha riscosso grande successo tra i partecipanti”. Queste sono le parole del segretario generale provinciale Pasquale Antonazzo, del S.I.A.P. di Taranto. L’evento ha dimostrato che il teatro e la musica sono strumenti potenti per comunicare e riflettere. Il poliziotto Domenico e i suoi ragazzi, protagonisti dell’evento, hanno raccontato con recitazione storie vere di giovani, accompagnate da momenti di canto. Il palco si è trasformato in un ambiente sicuro dove esprimersi liberamente e dialogare con gli altri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

