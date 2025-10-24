Pasolini il poeta che non smette di parlare al presente A Casarsa il ricordo di Edoardo Camurri e una lectio di Roberto Vecchioni

A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Casarsa della Delizia (Pordenone) si prepara a celebrare il poeta con due giornate di eventi, il 2 e 3 novembre 2025, promosse dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casa Colussi, la dimora dell’infanzia del poeta. L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, non vuole commemorare ma “ riattivare la parola di Pasolini come strumento di interpretazione del presente ”. “ Non vogliamo commemorare una chiusura, ma aprire una nuova parentesi ”, ha dichiarato Marco Salvadori, presidente del Centro Studi. “Pasolini continua a parlarci e il nostro compito è far sì che la sua voce arrivi ai giovani, ai loro linguaggi e alle loro inquietudini”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it