Partiranno dall’Italia Ucraina Giorgia Meloni ha deciso

La giornata politica e militare legata al conflitto in Ucraina si è rivelata densa di sviluppi. A Londra, i leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi si sono ritrovati per discutere nuovi aiuti militari a Kiev e per rafforzare la pressione economica su Mosca. Dall’Italia arrivano conferme sul lavoro per il dodicesimo pacchetto di assistenza, che includerà nuovi sistemi di difesa SampT. Nel frattempo, la Francia di Emmanuel Macron si prepara a inviare altri Mirage 2000 e missili Aster, mentre l’Ungheria di Viktor Orban ammette apertamente di cercare un modo per aggirare le sanzioni statunitensi sul petrolio russo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it