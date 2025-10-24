Partiranno dall’Italia Ucraina Giorgia Meloni ha deciso
La giornata politica e militare legata al conflitto in Ucraina si è rivelata densa di sviluppi. A Londra, i leader della cosiddetta coalizione dei volenterosi si sono ritrovati per discutere nuovi aiuti militari a Kiev e per rafforzare la pressione economica su Mosca. Dall’Italia arrivano conferme sul lavoro per il dodicesimo pacchetto di assistenza, che includerà nuovi sistemi di difesa SampT. Nel frattempo, la Francia di Emmanuel Macron si prepara a inviare altri Mirage 2000 e missili Aster, mentre l’Ungheria di Viktor Orban ammette apertamente di cercare un modo per aggirare le sanzioni statunitensi sul petrolio russo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Partiranno domani mattina dall'aeroporto di Fiumicino i quattro tesserati della Meiji Kan che prenderanno parte ai Campionati europei Iku in terra polacca. - facebook.com Vai su Facebook
"Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flotilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall'aeroporto di Eilat". Così su X il Vai su X
Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Trump smentisce Wsj su missili lungo raggio a Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, sanzioni Usa a greggio russo. Lo riporta tg24.sky.it