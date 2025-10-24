Parroco accoltellato a Gela il video dell’aggressione | arrestato un 26enne
I carabinieri di Gela hanno arrestato il ventiseienne Francesco Ascia. Per gli investigatori, è l’autore dell’aggressione al parrocco della chiesa del Carmine, don Nunzio Samà, accoltellato ieri, giovedì 23 ottobre. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione, è stato trovato il coltello con il quale ieri il parroco, poi ricoverato in ospedale per una ferita all’addome, è stato colpito. Secondo i pm e i carabinieri, l’aggressione è maturata “in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
