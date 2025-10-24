Parroco accoltellato a Gela arrestato l' aggressore don Nunzio Samà | è un 26enne

Individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, un giovane di 26 anni del luogo, pregiudicato, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela, raggiunto da una coltellata. Determinante è stato il contributo delle immagini acquisite ed estrapolate dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Parroco accoltellato a Gela, arrestato l'aggressore don Nunzio Samà: è un 26enne

