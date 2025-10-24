Parroco accoltellato a Gela arrestato l' aggressore don Nunzio Samà | è un 26enne

Feedpress.me | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, un giovane di 26 anni del luogo, pregiudicato, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela, raggiunto da una coltellata. Determinante è stato il contributo delle immagini acquisite ed estrapolate dai diversi sistemi di videosorveglianza presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

parroco accoltellato a gela arrestato l aggressore don nunzio sam224 232 un 26enne

© Feedpress.me - Parroco accoltellato a Gela, arrestato l'aggressore don Nunzio Samà: è un 26enne

Argomenti simili trattati di recente

parroco accoltellato gela arrestatoParroco accoltellato a Gela, arrestato l'aggressore don Nunzio Samà: è un 26enne - Individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, un giovane di 26 anni del luogo, pregiudicato, accusato di lesioni personali ... Da msn.com

parroco accoltellato gela arrestatoAggredisce e accoltella il parroco durante un colloquio in sacrestia: arrestato un 26enne - I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela (Caltanissetta) hanno arrestato un uomo di 26 anni, pregiudicato, accusato di aver aggredito e ferito don Nunzio Samà, parroco ... Riporta msn.com

Parroco accoltellato in chiesa - CALTANISETTA Individuato e arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, un giovane di 26 anni del luogo, pregiudicato, accusato di lesioni personali aggravate nei confronti di don ... Scrive corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Parroco Accoltellato Gela Arrestato