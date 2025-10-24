Parodontite da staminali e gel bio ricrescita osso e gengive | così si tagliano i tempi per gli impianti dentali
(Adnkronos) – Fino a cinque mesi in meno di attesa per la formazione di nuovo osso andato perduto, abbattendo i tempi di guarigione, che in media vanno dai 4 ai 12 mesi, per inserire un impianto. Ora è possibile sfruttando 'fattori di crescita' presenti nelle cellule staminali ricavate dalla polpa dei denti estratti, nelle piastrine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
