Parodontite da staminali e gel bio ricrescita osso e gengive | così si tagliano i tempi per gli impianti dentali

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Fino a cinque mesi in meno di attesa per la formazione di nuovo osso andato perduto, abbattendo i tempi di guarigione, che in media vanno dai 4 ai 12 mesi, per inserire un impianto. Ora è possibile sfruttando 'fattori di crescita' presenti nelle cellule staminali ricavate dalla polpa dei denti estratti, nelle piastrine . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

parodontite staminali gel bioParodontite, da staminali e gel bio ricrescita osso e gengive: così si tagliano i tempi per gli impianti dentali - Procedure rigenerative innovative che aprono orizzonti inimmaginabili presentate oggi al congresso internazionale Osteology- Lo riporta adnkronos.com

Parodontite, un gel potrebbe aiutare le cure - Un gel ottenuto dalla placenta potrebbe in futuro entrare a far parte, come rinforzo, della terapia parodontale per curare al meglio la malattia delle gengive, problema del cavo orale ormai associato ... Da ansa.it

Parodontite, in studio un gel per il trattamento a casa - Sviluppato un gel per uso topico che cura le malattie gengivali sopprimendo l'infiammazione e cambiando la composizione dei batteri nella bocca. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Parodontite Staminali Gel Bio