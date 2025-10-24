Parodontite | con staminali e gel bio la ricrescita di osso e gengive accelera gli impianti dentali
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove frontiere della rigenerazione orale. Tecniche rigenerative all’avanguardia promettono risultati impensabili fino a pochi anni fa. Presentate al congresso internazionale Osteology-SIdP di Firenze, organizzato dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) e dalla Fondazione Osteology, queste procedure consentono una ricrescita naturale di osso e gengive riducendo notevolmente i tempi d’attesa per gli impianti dentali. Grazie all’utilizzo di cellule staminali prelevate dalla polpa dei denti estratti, di piastrine e di gel bioattivi contenenti proteine e acido ialuronico, è possibile stimolare la formazione di nuovo tessuto osseo e gengivale in tempi fino a cinque mesi più rapidi rispetto alle tecniche tradizionali, che richiedono normalmente da 4 a 12 mesi di guarigione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
