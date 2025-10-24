Parma il GPS tradisce il ladro | scoperto un deposito con 13 biciclette rubate
Un cittadino gambiano è stato denunciato per ricettazione a Parma dopo il ritrovamento di tredici biciclette di dubbia provenienza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
